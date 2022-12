© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE "Salvaguardare e valorizzare il patrimonio linguistico napoletano: idee, fatti e prospettive", conferenza stampa di presentazione del convegno in programma il 13 e il 14 dicembre al Teatro Nuovo. Parteciperanno i componenti del Comitato Scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, Maurizio De Giovanni, Nicola De Blasi, Armando De Rosa, il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, la Presidente della Commissione Regionale Istruzione e Cultura, Bruna Fiola, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, promotore della Legge Regionale n.14/2019 per la "Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano". Napoli, Sala "Caduti di Nassiriya", Consiglio Regionale della Campania, Centro Direzionale, 21/mo piano - isola F13 (ore 10) (segue) (Ren)