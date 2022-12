Turismo Sostenibile: il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni diventa un viaggio virtuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online il sito web www.itinerariculturalinelcilento.it - Itinerari culturali e ambientali nel Cilento ‐ Turismo sostenibile e sviluppo locale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, presentato presso l'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, alla presenza delle autorità e dei sindaci dei comuni coinvolti nel Progetto. Il sito presenta quattro itinerari che coinvolgono 35 comuni, "Palinuro – Caselle in Pittari" "Lustra – Moio della Civitella" "Roccadaspide – Piaggine – Castelcivita" "Sicignano degli Alburni – Padula", individuati prevalentemente nelle aree interne del Parco. "L'iniziativa dell'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, Consorzio costituito dall'Università di Salerno e dalla Regione Campania - ha affermato il prof. Salvatore Sica, Direttore dell'Osservatorio - è estremamente innovativo, soprattutto nell'idea di fondo, ovvero che il Cilento è una realtà straordinaria del Paese, della Campania, apprezzata e riconosciuta anche in ambito internazionale, che però non fa sistema a sufficienza. La piattaforma digitale realizzata intende proporre e rendere fruibile ad un numero molto elevato di persone percorsi storico-culturali e naturalistici, come premessa per un'effettiva valorizzazione del territorio e delle aree interne". (segue) (Ren)