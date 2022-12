Turismo: De Luca e Casillo mercoledì a Pompei per illustrare i progetti per la Costa Vesuviana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà mercoledì 14 dicembre a partire dalle ore 18.00 presso il Teatro Di Costanzo e Mattiello di Pompei (Via Sacra, 28E) il convegno dal titolo "Costa Vesuviana: l'impegno della Regione Campania" che vedrà la partecipazione di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania; di Mario Casillo, delegato al Grande Progetto Pompei e capogruppo del Pd in Consiglio Regionale; e di Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei. Nel corso dell'incontro saranno illustrati i vari progetti messi in campo dalla Regione Campania per il rilancio e lo sviluppo di tutto il tratto di costa vesuviana da San Giovanni a Teduccio a Massa Lubrense: dalla balneabilità al recupero del Fiume Sarno; dalla mobilità sostenibile allo sviluppo del turismo. (Ren)