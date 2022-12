Cultura: conservazione dei beni cartacei, esposizione e laboratorio nella Chiesa di San Bartolomeo a Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 1937, Vittorio Amicarelli consegue la laurea e nel 1938 l'abilitazione professionale; nello stesso anno gli viene assegnata la borsa di studio "Enrico Alvino", che gli consente di iscriversi al corso biennale di perfezionamento in Studi storici di monumenti classici romani, concluso in un solo anno a seguito della speciale autorizzazione concessagli dietro sua richiesta dalla Commissione esaminatrice. Quando, grazie a un apposito finanziamento, ha inizio il restauro di palazzo Gravina gli vengono affidati l'organizzazione del cantiere, i rilievi dell'edificio e la direzione dei lavori. Nell'aprile del 1939 partecipa ai XVI Littoriali della cultura e dell'arte, tenutisi a Palermo. Entra quindi a far parte del gruppo di architetti incaricati di progettare il complesso dei padiglioni che costituiranno l'Esposizione triennale delle terre italiane d'oltremare nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Si tratta di un'esperienza altamente formativa: gli vengono affidati i lavori di rilievo dell'area, la progettazione dell'Arena flegrea (insieme con l'architetto Giulio De Luca) e della rete viaria, i lavori per la realizzazione del palazzo degli uffici, dell'ingresso principale e dei padiglioni Repubbliche marinare, Roma ed Esercito. Viene infine incaricato della realizzazione del muro di cinta, dell'ingresso del parco divertimenti, del parco faunistico e dei padiglioni riservati alle autorimesse, alla falegnameria, alle officine meccaniche e ai servizi generali. (segue) (Ren)