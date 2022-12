Camera: domani audizioni su interventi in favore popolazioni Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 13 dicembre, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo), svolge le seguenti audizioni: ore 13.30 Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, Vera Corbelli; ore 14 vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola; ore 14.30 sindaco di Forio, Francesco Del Deo, sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, commissario prefettizio di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra; ore 15 commissario delegato dal capo del dipartimento della Protezione civile ad Ischia, Giovanni Legnini. L'appuntamento - informa in una nota l'ufficio stampa della Camera - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)