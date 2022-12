Pnrr: Corte Conti, ritardi su Piano asili nido e scuole infanzia, a rischio obiettivo Ue su aggiudicazione lavori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura contabile ha menzionato le spese di gestione tra le cause dell'inadeguata risposta degli enti locali all'avviso pubblico per l'aumento dei posti negli asili nido, raccomandando al Ministero dell'istruzione una razionalizzazione, nonché la gestione unitaria dei fondi, da trasferire agli enti locali medesimi, destinati ai servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni, correlando le spese da sostenere con i nuovi posti previsti dal Piano. La Corte ha, infine, invitato il Ministero a completare celermente la relativa istruttoria e a sottoscrivere gli accordi di concessione con gli enti locali beneficiari, in un complessivo percorso di accelerazione a tutela dell'investimento, sia per i suoi risvolti sui migliori risultati scolastici dei bambini destinatari di istruzione prescolastica, sia per l'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, con riduzione degli attuali divari territoriali e di genere. (Com)