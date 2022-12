Cultura: concerto di nataale alla Cappella Sansevero con Antonella Ruggiero - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna anche quest'anno il consueto appuntamento con il concerto di Natale organizzato dal Museo Cappella Sansevero. Martedì 20 dicembre alle ore 20, il monumento barocco che custodisce il celebre Cristo velato ospiterà il concerto "Una voce, una fisarmonica" di Antonella Ruggiero accompagnata dalle note della fisarmonica di Renzo Ruggieri. Dopo il concerto, la serata proseguirà con una cena buffet (ore 21.30), presso l'Atelier del Maestro Lello Esposito, che, a supporto della finalità benefica dell'evento, mette a disposizione i propri spazi all'interno delle Scuderie di Palazzo Sansevero in Piazza San Domenico Maggiore. Per la partecipazione all'evento è necessaria la prenotazione online, da effettuare attraverso il sito web www.azzurroservice.net. I biglietti hanno un costo di 50 euro (incluse commissioni di prevendita), la disponibilità è limitata a 90 posti. Un evento speciale per salutare le festività natalizie, il cui incasso sarà interamente devoluto all'associazione Figli in Famiglia Onlus, per il progetto "Il legno è vita". (Ren)