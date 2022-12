Ischia: Federalberghi, preoccupati per la stagione turistica. Occorre sostenere le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli albergatori hanno messo a disposizione mille posti letto per dare supporto alla macchina dell'emergenza e fornire ospitalità agli sfollati. Una preoccupazione, però, adesso assilla gli imprenditori turistici: l'economia ischitana si basa innanzitutto sul turismo e non ci sono alternative praticabili. Nei sei comuni dell'isola lavorano 376 esercizi recettivi con una capacità di oltre 20 mila posti letto, con una capacità di accoglienza pari a quasi 600 mila turisti per un totale di 3,5 milioni di pernottamenti. Gli alberghi costituiscono la struttura portante dell'accoglienza locale turistica, con il 94% dei posti letto, quasi il 98% delle presenze". Lo hanno detto i rappresentanti di Federalberghi, in audizione in commissione Ambiente alla Camera sul dl Ischia. " E' necessario pertanto - hanno aggiunto - incrementare le risorse disponibili anche con interventi diretti a favore delle imprese: proponiamo di azzerare il pagamento di Imu e Tari per il prossimo semestre, dando la possibilità di fruire di un credito di imposta che possa essere ammortizzato in tre anni". "Infine - hanno concluso - sarebbe importante prevedere uno stanziamento destinato a supportare una speciale campagna promozionale dell'isola all'Italia e all'estero". (Ren)