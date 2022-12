Istat: export Regioni continua a registrare dinamica positiva nel terzo trimestre, a eccezione del Sud e delle isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2022, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per quasi tutte le ripartizioni territoriali: +3,9 per cento per il Centro, +2,0 per cento per il Nord-ovest e +1,8 per cento per il Nord-est. Una contenuta flessione si rileva per il Sud e Isole (-0,6 per cento). Lo rende noto l’Istat. Nel periodo gennaio-settembre 2022, la crescita su base annua dell’export è molto sostenuta (+21,2 per cento) e diffusa a livello territoriale, seppure con intensità diverse: l’aumento delle esportazioni è molto elevato per le Isole (+69,2 per cento), intorno alla media nazionale per il Centro (+23,9 per cento) e il Nord-ovest (+20,2 per cento), relativamente più contenuto per il Nord-est (+17,7 per cento) e il Sud (+15,3 per cento). (segue) (Rin)