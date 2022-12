Cultura: torna il Concerto di Natale della Cappella Lauretana del Duomo di Aversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno ad aprire i festeggiamenti natalizi ad Aversa sarà il tradizionale Concerto di Natale della Cappella Musicale Lauretana del Duomo. L'appuntamento si rinnova dal 1988, anno di fondazione della corale, e quest'anno è fissato per domenica 18 dicembre alle ore 19.30 nella Chiesa Cattedrale. "A risuonare saranno le dolci melodie della tradizione natalizia e quella di autori che hanno fatto la storia della musica", ha spiegato il direttore don Massimo Ponticelli. Il programma mescolerà brani musicali pescati sapientemente dal repertorio barocco, classico, moderno e contemporaneo, a partire dal magnifico "Te deum" a 4 voci dispari del compositore francese Marc-Antoine Charpentier; passando poi per l'immancabile Wolfgang Amadeus Mozart e il suo "Laudate Dominum", tratto dai Primi Vespri del Confessore sul Salmo 117 (aria per soprano e coro dispari); per giungere alla splendida "Ave Maria" a quattro per voci dispari con voce solista di un autore contemporaneo, S.E. Domenico Bartolucci,già direttore della Cappella Sistina. (segue) (Ren)