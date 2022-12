Napoli: oggi nuovo incontro al Maschio Angioino sul Patto Educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi passi in avanti del comune di Napoli, su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi, sul fronte del Patto educativo e della lotta alla dispersione scolastica. Oggi - alle ore 16,00, in Sala dei Baroni - convocato dall'assessore all'Istruzione Maura Striano, si terrà la seconda riunione del tavolo sul Patto educativo a cui parteciperanno - oltre ai firmatari quali Ufficio scolastico regionale, istituzioni religiose e organizzazioni del terzo settore e del volontariato - anche i presidenti di Municipalità al fine di elaborare sui singoli territori le strategie più efficaci. Nell'occasione saranno presentati i dati aggiornati sull'evasione scolastica in città, sulla base della nuova piattaforma informatica creata dal Comune di Napoli e che ha ricevuto un plauso recentemente anche dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel comitato per l'ordine pubblico tenutosi in Prefettura ed alla luce dei dati raccolti dall'osservatorio comunale.(Ren)