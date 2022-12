Turismo Sostenibile: il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni diventa un viaggio virtuale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Cilento è un brand – ha affermato Michele Cammarano, Presidente Commissione Aree Interne Regione Campania – Serve però un coordinamento. Il Progetto realizzato dalla Prof.ssa Riitano ci permette di costruire un modello di sviluppo, una rete con l'Università di Salerno e con l'Appennino Meridionale. È importante che ci sia una voce autorevole per elaborare soluzioni innovative per le aree interne, per utilizzare i fondi del PNRR per progetti seri e che possano favorire un futuro migliore". "È un cambiamento di rotta – ha proseguito - Le aree interne devono fare turismo ma è necessario stimolare anche la realizzazione di servizi dedicati". Il presidente Cammarano, avendo apprezzato lo spessore della ricerca che sostanzia il Sito web e l'individuazione di itinerari di grande interesse, rivolge all'Osservatorio l'invito a presentare il Progetto "Itinerari Culturali e Ambientali nel Cilento", in Regione, per un'audizione. (Ren)