Autonomia: telefonata Calderoli-Berlusconi, "totale sintonia su riforme"

21 luglio 2021

- Cordiale telefonata tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e il presidente Silvio Berlusconi. È stata l’occasione - si legge in una nota del ministero - per ribadire la comune determinazione per realizzare riforme come l’autonomia e il presidenzialismo. "Il presidente Berlusconi ha sottolineato la necessità che l’autonomia non penalizzi le regioni del Sud e che vengano definiti i livelli essenziali delle prestazioni” spiega il ministro Roberto Calderoli. “Sono d’accordo - aggiunge - con Berlusconi, e infatti la mia riforma va esattamente in queste direzione. Anche per questo sto continuando a confrontarmi con tutti i presidenti di Regione e recentemente ho approfondito il tema con il governatore della Campania che peraltro è di diverso colore politico. Ho trovato il presidente Berlusconi molto determinato nella volontà di modernizzare l’Italia con queste riforme assolutamente necessarie. Da parte mia - conclude il ministro - ribadisco che la Lega è compatta insieme al resto del centrodestra per realizzare anche il presidenzialismo, che però necessita di una riforma costituzionale". (Com)