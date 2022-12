Cultura: al Teatro Tram si torna a sognare con "A Puteca de' e leggende napulitane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sogni perduti nel tempo, storie dimenticate da ritrovare e riportare in vita, leggende note che assumono nuovi contorni: è lo spirito che anima lo spettacolo "'A Puteca de' e leggende napulitane", in scena al Teatro Tram dal 15 al 18 dicembre con la regia di Diego Sommaripa, accompagnato da molte sorprese. Sul palco, insieme a Sommaripa, anche Vittorio Passaro, Diletta Acanfora, Laura Pagliara, Vincenzo Lettieri e Cristian Chiummariello. Miti e racconti della storia partenopea che si avvicendano con un filo conduttore onirico e a tratti fiabesco che anticipa di pochi giorni le festività natalizie. Un ritorno che la sala di via Port'Alba ha fortemente voluto e un testo - sei gli autori - in continua evoluzione in cui il palcoscenico si trasforma in una bottega d'artigianato, lì dove si restaurano gli oggetti vecchi, a volte abbandonati, a volte preziosi. Ma nel processo di restauro qualcosa si perde: non è l'originale che torna in vita, ma qualcosa di nuovo, un po' antico e un po' moderno. (segue) (Ren)