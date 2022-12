Auto: Marinelli (Fiom), pronti a mobilitazione per rivendicare richieste nei confronti di Stellantis, Cnhi, Iveco e Ferrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere le piattaforme rivendicative legate a Stellantis, Cnhi, Iveco e Ferrari, la Fiom terrà assemblee, volantinaggi, iniziative di mobilitazione, e sarà articolato, stabilimento per stabilimento, un pacchetto di ore di sciopero, le cui modalità saranno decise congiuntamente tra i delegati e le strutture nazionali e territoriali. Lo ha affermato in una nota stampa Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per Fiom-Cgil a seguito dell'incontro con i coordinamenti nazionali di Fiom di Stellantis, Cnhi, Iveco e Ferrari. "I coordinamenti, che si sono riuniti oggi, valutano negativamente la chiusura delle delegazioni aziendali alle proposte della Fiom su relazioni sindacali e recupero del potere d'acquisto dei salari - ha continuato Marinelli -. È necessario partire dalla realtà che impone innovazioni contrattuali attraverso il coinvolgimento e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare le condizioni di lavoro. È urgente affrontare l’emergenza salariale, con una 'tantum' di una mensilità utilizzando la detassazione con la legislazione vigente. Saranno valutate e messe in campo tutte le iniziative necessarie alla trattativa per superare la pregiudiziale aziendale" ha concluso. (Rpi)