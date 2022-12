Cultura: conservazione dei beni cartacei, esposizione e laboratorio nella Chiesa di San Bartolomeo a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 17 dicembre dalle ore 10 alle ore 15 nella Chiesa di San Bartolomeo (via San Bartolomeo 18 Napoli), si terrà il workshop formativo sulla tutela dei materiali cartacei, esposizione e laboratorio promossa dall'Associazione Amici degli Archivi onlus (www.amicidegliarchivi.it), con il contributo del Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione e Ricerca (ingresso gratuito, per info 081 5571018 - amiciarchivionlus@gmail.com). La giornata di approfondimento è l'evento conclusivo di un evento formativo che ha già visto due incontri (22 e il 23 ottobre) di avvicinamento alla conservazione della carta e degli altri supporti scrittori come la pergamena, i materiali fotografici e la carta. Il corso è rivolto sia a semplici curiosi ed amatori che a tutte quelle figure professionali (bibliotecari, archivisti, storici dell'arte, conservatori) che, per lavoro, intendono arricchire il proprio curriculum. (segue) (Ren)