Camera: 12 dicembre audizioni su interventi in favore popolazioni Ischia

- Lunedì 12 dicembre, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 governo), svolge le seguenti audizioni: ore 11:30, Legambiente; ore 11:50, Ance; ore 12:10, Reti professioni tecniche; ore 12:30, Federalberghi; ore 12:50, Associazione termalisti Ischia; ore 13:10, Confcommercio Campania; ore 13:30, Associazione industria commercio artigianato servizi e turismo (Aiscat); ore 13:50, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra); ore 14:10, Consiglio nazionale dei geologi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. E' quanto rende noto Montecitorio. (Com)