Auto: Marinelli (Fiom) su Stellantis, per noi trattativa non è chiusa, pronti a mobilitazione dall’interno

- Siamo pronti alla mobilitazione. Per noi la trattativa non è chiusa, proveremo a percorrere ogni strada, perché l’intento nostro è arrivare ad un accordo sul contratto complessivo. Lo ha affermato Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per Fiom-Cgil, a margine dell’incontro sindacale con Stellantis, CNHI, Iveco e Ferrari, che si è svolto oggi pomeriggio all’Unione Industriali di Torino. “L'incontro si è aperto con una chiusura da parte delle aziende a discutere delle nostre due proposte su un nuovo sistema di regole sindacali e una proposta di erogazione del salario di ‘una tantum’ di una mensilità, utilizzando la detassazione con la legislazione vigente - ha continuato Marinelli -. Abbiamo bisogno di dare risposte ai lavoratori. Per questo lunedì 12 riuniremo il coordinamento per decidere quali iniziative mettere in campo a sostegno delle nostre proposte. Sul tavolo unitario con gli altri sindacati, fin quando le aziende non toglieranno le pregiudiziali sulle sanzioni è evidente che questo impedirà una discussione unitaria sul tema”, ha concluso.(Rpi)