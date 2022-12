Autonomia: De Luca, a Calderoli proponiamo un piano per burocrazia zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Calderoli ha fatto una scelta importante, ha accettato di definire prima i Lep e poi discutere dell'autonomia differenziata. Ha proposto 6 mesi di tempo ed è una scelta importante. E' anche importante che Calderoli abbia accettato di fare nel frattempo riforme nel senso della burocrazia zero, che è la nostra linea di sempre. In due-tre mesi possiamo approvare delle semplificazioni, delle sburocratizzazioni che danno respiro all'economia del nostro paese". Lo ha dichiarato nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Proponiamo formalmente al ministro Calderoli un documento che noi chiamiamo 'Burocrazia zero', decisioni che possono essere prese a Costituzione invariata, al netto dell'autonomia differenziata. Possiamo decidere da subito cose importanti nel campo dei pareri ambientali, degli impianti energetici, portualità, insediamenti produttivi e Zes. In questi campi proponiamo che le competenze siano esclusivamente delle Regioni", ha aggiunto De Luca.. (Ren)