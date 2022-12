Pnrr: Mur, nessun ritardo su target progetti Ricerca 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, il ministero dell’Università e della Ricerca è perfettamente in linea con il cronoprogramma europeo formulato al momento della stesura del Piano". Così in una nota il ministero dell’Università e della Ricerca. "Quanto alla interlocuzione avviata con la Corte dei Conti, che chiede chiarimenti sul raggiungimento del target europeo relativo ai 3.150 progetti di Ricerca di rilevante interesse nazionale (Prin) con scadenza fissata al 31 dicembre 2023 (come la stessa Corte dei Conti ha specificato), il Mur è attualmente impegnato nella fase di valutazione delle candidature avanzate in relazione a due diversi bandi Prin. Per il primo bando, con scadenza 31 marzo 2022 - prosegue il ministero - sono state avanzate 7.817 proposte progettuali; per il secondo, scaduto il 30 novembre scorso (e dunque, successivamente alla interlocuzione con la Corte dei Conti), le candidature sono 4.475. Proprio l’elevato numero di candidature - conclude il Mur - ha richiesto una serie di indispensabili snellimenti procedurali realizzati dal ministero, per consentire di rispettare la scadenza dei tempi di attuazione del Pnrr, così come prestabilito”.. (Com)