Campania: Nappi (Lega), sostituire subito vertici Eav

- "Le vergognose condizioni in cui versa la Circumvesuviana non sono più tollerabili, e fotografano perfettamente il fallimento totale della attuale governance di Eav. Il tempo è già ampiamente scaduto, basta con le scuse, con le chiacchiere quotidiane, con l'addossare le responsabilità del caos sempre e comunque a qualcos'altro e agli altri. Per mettere fine a una delle principali tragedie campane, è necessario l'immediato azzeramento dei vertici dell'azienda regionale dei trasporti, la cui inefficienza oltre ad arrecare disagi e disservizi continui a pendolari e turisti, a mettere perfino a repentaglio l'incolumità di personale a bordo e passeggeri, sta ledendo profondamente l'immagine della Campania. A tal riguardo ho presentato apposita interrogazione consiliare per chiedere la nomina dell'assessore ai Trasporti e la sostituzione dell'amministratore unico e direttore generale di Eav". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e componente della Commissione Trasporti.(Ren)