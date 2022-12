Autonomia: De Luca, accettata la linea proposta dalla Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'autonomia differenziata si è affermata la linea proposta dalla Regione Campania". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. "Prima di discutere di autonomia differenziata - ha proseguito - bisogna definire i Lep, cioè i livelli essenziali delle prestazioni. Bisogna quindi definire per ogni regione d'Italia le prestazioni essenziali che vanno erogate in maniera uguale per tutti i cittadini italiani. Una volta che abbiamo definito i Lep è possibile andare oltre la spesa storica, quindi adeguare le risorse alle esigenze di equità che si pongono per tutti i cittadini". "E' stata accettata anche la raccomandazione della Campania su sanità e scuola: non frantumare il sistema scolastico e non determinare contratti regionali per il personale medico, perché questo avrebbe innescato un flusso di migrazione da Sud a Nord", ha aggiunto De Luca. (Ren)