Covid: Iss, tasso mortalità triplicato in fascia 60-79 anni non vaccinati

- Nella popolazione di 60-79 anni per non vaccinati il tasso di mortalità risulta quasi tre volte più alto rispetto ai vaccinati con booster e tre volte e mezzo rispetto a vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni. E' quanto emerge dal Report Esteso dell'Iss sull'impatto della pandemia e sull'efficacia dei vaccini. L'ospedalizzazione risulta due volte più alto rispetto sia ai vaccinati con dose addizionale/booster che ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni e i ricoveri in terapia intensiva risultano tre volte più alto.(Rin)