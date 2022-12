Legge Bilancio: Lupi (Nm), governo accoglie nostra proposta per bonus Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti per il recepimento delle proposte che avevamo presentato alla riunione con i capigruppo della maggioranza. La presidenza del Consiglio ha accolto la proposta, nostra e di tutta la maggioranza, per il bonus Sud, con la conferma dei crediti d'imposta per le aziende che acquistano beni e fanno ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno". Lo dice il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi. "Sono provvedimenti che ne rilanciano l'economia, vitale per il sistema Italia - aggiunge -. Avanti così. Continueremo a lavorare perché le risorse vengano concentrate e non disperse soprattutto sul sostegno a famiglie e imprese", conclude Lupi.(Rin)