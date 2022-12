Infrastrutture: Salvini, a inizio 2023 Tavolo Acque per sbloccare dighe e invasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio del nuovo anno, il ministero delle Infrastrutture proporrà un "Tavolo Acque ad altri ministri competenti". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della visita ai cantieri della stazione Colosseo di Metro C a Roma. "Ho trovato decine di opere sull'acqua commissariate, dighe, invasi...e visto che non ci possiamo permettere altre estati di siccità e raccogliamo soltanto il 10 per cento dell'acqua piovana, sbloccare tutte queste opere che servono a irrigare i campi è fondamentale - ha aggiunto -. Soltanto in Sardegna abbiamo nove dighe e invasi commissariati, vuol dire che in passato qualcosa non ha funzionato. Il Tavolo Acque servirà a sbloccare tanti interventi, spesso anche piccoli, ma che danno acqua a intere popolazioni". (Rer)