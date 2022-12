Napoli: domani a Bagnoli in scena "La canta dei pastori" in forma concerto - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo appuntamento dei "I giorni delle calende", la rassegna a cura dell'associazione Il Canto di Virgilio con la direzione artistica di Carlo Faiello nella X Municipalità di Napoli, presentata nell'ambito di Affabulazione, progetto sostenuto dal comune di Napoli – Napoli città della Musica - con il contributo del Fondo Unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura. Nell'ambito della rassegna, sempre con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, andrà in scena domani, alle ore 19.30, presso la Chiesa San Pasquale Baylon di Bagnoli, "La cantata dei pastori" in forma concerto, ispirata alla famosa opera di Andrea Perrucci. (Ren)