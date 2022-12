Auto: sindacati su Stellantis, prosegue trattativa su orario di lavoro e lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se da un lato la contrattazione con la Fiom è ferma, dall'altro proseguono i passi avanti tra le sigle sindacali firmatarie di Fim-Cisl, Uil, Fismic, Uil e Aqcf con CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis, per il rinnovo del Contratto collettivo. Tra le proposte accolte tra ieri e oggi, la possibilità di portare da 60’ a 45’ l’intervallo non retribuito per refezione dei lavoratori non addetti a turni, la riduzione dei tempi di richiesta da 15 a 10 giorni dei permessi individuali, l’innalzamento da 16 a 24 ore dei permessi utilizzabili in modo frazionato dai lavoratori turnisti o addetti alla produzione e il calcolo pro quota dell’elemento specifico di competitività in caso di turno non interamente lavorato. I prossimi incontri tra le parti si svolgeranno il 12 e 13 dicembre. (Rpi)