Napoli: polizia locale, in atto tentativi di truffa con verbali falsificati

- La polizia locale di Napoli ha reso noto con un comunicato che è in corso un tentativo di truffa ai danni dei cittadini residenti nel comune. E' stato infatti segnalato dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative che ignoti stanno producendo verbali contraffatti al Codice della Strada, depositati sui parabrezza dei veicoli in sosta, i quali riportano un falso Iban, di fattura e tipologia diversa da quello del comune di Napoli. La polizia locale ha ricordato in proposito che l'unico Iban del comune di Napoli da utilizzare in caso di pagamento di contravvenzione al codice della strada è il seguente: IBAN COMUNE DI NAPOLI – IT03W0760103400001033919109. Si richiamano gli automobilisti a prestare la massima attenzione per evitare di incorrere in truffe mentre sono in corso attività investigative tese all'individuazione dei responsabili. (Ren)