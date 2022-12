Cultura: lunedì in consiglio regionale convegno del Comitato per la salvaguardia della lingua napoletana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definire gli ambiti linguistici, geografici e culturali del patrimonio linguistico napoletano e delineare le possibili iniziative per veicolare conoscenze adeguate sulla storia linguistica italiana e sulla variegata articolazione dell'area regionale campana: è il tema del convegno che il Comitato Scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico italiano terrà, insieme con la Fondazione Campana dei Festival, nei giorni 13 e 14 dicembre al Teatro Nuovo Napoli, sito in via Montecalvario 16, e che vedrà a confronto docenti universitari, studiosi provenienti da tutta Italia e rappresentanti del mondo della cultura e delle Istituzioni, tra cui l'Assessore regionale all'istruzione, Lucia Fortini e la Presidente della Commissione Regionale Istruzione e Cultura, Lucia Fortini. Il Comitato presenterà l'iniziativa lunedì 12 dicembre alle ore 11,00, presso la Sala "Caduti di Nassiriya", della sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, piano 21, con una conferenza stampa sul tema: "salvaguardare e valorizzare il patrimonio linguistico napoletano: idee, fatti e prospettive". Parteciperanno il Presidente del Comitato Scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico italiano, Maurizio De Giovanni, i Vice presidenti Nicola De Blasi, Armando De Rosa, i componenti Umberto Franzese, Rita Librandi, Francesco Montuori, Carolina Stromboli. Porteranno i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, la Presidente della Commissione Regionale Istruzione e Cultura, Bruna Fiola, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, promotore della Legge Regionale n.14/2019 per la "Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano". I lavori saranno coordinati dal Vice presidente dell'Ordine dei Giornalisti Domenico Falco. (Ren)