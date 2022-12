Campania: Sommese (Azione), soddisfatto per impegno giunta regionale su dissesto idrogeologico - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Campania Peppe Sommese si è detto soddisfatto della risposta dell'assessore regionale all'Ambiente Fulvio Bonavitacola, in merito agli interventi che giunta regionale intende mettere in campo per quanto concerne il dissesto idrogeologico. "Bonavitacola, infatti, "ci ha rassicurato - ha detto - nella previsione di numerosi interventi che la Regione Campania ha messo in campo: una cifra totale di 37 milioni nelle more che le vengano assegnate le risorse del fondo sociale europeo". (Ren)