Sanità: De Luca, risorse in legge di bilancio del tutto insufficienti

- "Per quanto riguarda la sanità avremo mesi maledettamente complicati. Le risorse stanziate nella legge di bilancio dal governo, da quanto si apprende, sono assolutamente insufficienti". Lo ha affermato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua consueta diretta Facebook del venerdì. "Vengono stanziati solo 2 miliardi - ha spiegato - e solo per l'aumento dell'energia avremo costi maggiorati per quasi 1,5 miliardi di euro. Manca poi il personale in tutte le regioni, nessuno vuole più lavorare nei pronto soccorso. Serviranno misure straordinarie: riduzione di pronto soccorso marginali o impiego negli ospedali anche dei giovani medici appena laureati impegnati nelle scuole di specializzazione". " La mia proposta è semplice - ha dichiarato De Luca - dobbiamo impegnare dopo il primo anno di specializzazione i giovani medici negli ospedali. Non vedo altre possibilità nell'immediato. Se c'è una priorità è la salute dei cittadini e bisogna trovare le risorse anche mettendo indietro altre esigenze". (Ren)