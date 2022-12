M5s: Conte, incontreremo anche Cisl e Uil dopo Cgil, condividiamo valutazione su questo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non siamo al fianco dei sindacati per principio, ci sono ruoli diversi. Però è chiaro che ci siamo incontrati e ci incontreremo. E vi preannuncio che, dopo Landini (Cgil), incontreremo Sbarra (Cisl) e Bombardieri (Uil). Quello che voglio dire è che condividiamo sin qui le valutazioni che abbiamo fatto. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a margine della visita nell'area Sud di Torino, commentando una possibile partecipazione del Movimento alle manifestazioni paventate dalle sigle sindacali contro il governo Meloni. "Ci sono molti punti in comune con i sindacati. Ma ci sono anche punti di contatto con Confindustria, in particolare sulla valutazione rispetto a questa manovra, che non ha spunti di crescita ma accompagna verso la recessione. Mi sorprende che proprio Meloni, che parlava di politiche espansive e della fine della pacchia per l'Europa, alla fine credo invece stia portando alla fine della pacchia per l'Italia e per lei, con politiche recessive e regressive che fanno male al Paese", ha concluso Conte. (Rpi)