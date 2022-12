Cultura: street art, prossima opera di Jorit ispirata dai disegni dei bambini di Melito - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima opera del writer napoletano Jorit sarà ispirata dai disegni dei bambini della Scugnizzeria di Melito, comune in provincia di Napoli. I ragazzi, dai 10 ai 15 anni, hanno incontrato la star dei murales nella sede di Facile Ristrutturare nell’ambito del progetto Facile Sognare che prevede la ristrutturazione di uno spazio dedicato alla tutela dell’infanzia. Questo luogo sarà “La Matta Pizzeria”, un nuovo locale che entra a fare parte della famiglia della Scugnizzeria di Rosario Esposito La Rossa, dove i ragazzi troveranno uno spazio per giocare, studiare e imparare l’arte dell’impastare. All’interno dello spazio, infatti, saranno organizzati laboratori creativi per i bambini sulla realizzazione del pane – rito tanto semplice quanto magico –, mentre per i ragazzi più grandi, anche con disabilità, sarà possibile imparare il lavoro del pizzaiolo acquisendo così una professionalità troppo spesso difficile da raggiungere. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’associazione dedicata ai bambini “Every child is my child Onlus” rappresentata all’incontro di ieri dall’attore Andrea Bosca. “Il nostro è un gruppo di amici che si è messo insieme, coordinato da Anna Foglietta, per organizzare eventi e serate per raccogliere fondi e potere aiutare progetti come questo per l’infanzia che parta dall’istruzione”. Al tavolo con Jorit i bambini hanno disegnato quello che vorrebbero nella loro casa ideale. C’è Mario che chiede una palestra, Stefania vuole una piscina, Giovanni invece chiede una stufa. Poi i piccoli ospiti si sono concentrati sui personaggi che meriterebbero di essere disegnati dallo street-artist sulle pareti de La Matta Pizzeria. Si va da Maradona a Freddie Mercury, da Sofia Loren a Mina Settembre (Serena Rossi), da Superman a Lucignolo. Da tutti questi spunti nascerà l’opera di Jorit: “A me tocca il compito più complicato riassumere tutte le loro idee in un unico disegno – ha detto il writer – ma con questi confronti e con questi progetti si sviluppa la creatività dei più piccoli e sono proprio degli incontri come questi che restano impressi nella loro mente e diventano ricordi/esempi per la vita”. Il cantiere de La Matta Pizzeria è partito, seguito dall’architetto Daniela De Martino, grazie ai 100mila euro messi a disposizione dall’azienda Facile Ristrutturare che ha già portato a termine due operazioni simili a Roma e Milano(Ren)