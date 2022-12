Governo: Patriarca (Fi), minacce atto ignobile. Solidarietà al premier Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bisogna consentire che la cultura dell'odio e della violenza inquini e contamini il dibattito politico. Esprimo convinta, piena e sincera solidarietà al premier Giorgia Meloni, vittima di minacce di morte ripetutamente veicolate attraverso i social network". A dirlo è stata la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca. "L'opposizione e il contrasto politico, anche duro, fanno parte delle dinamiche della politica ma non possiamo permettere che la nebbia dell'indifferenza e del silenzio complice calino su questi campanelli d'allarme che, in altre circostanze, hanno purtroppo portato a dolorosi eventi della nostra storia recente", ha aggiunto. "Al contempo, è necessario che tutte le forze politiche si impegnino a estromettere, esiliare e condannare pubblicamente quanti fanno ricorso alla violenza e all'odio. Quella non è lotta politica, ma barbarie", ha concluso.. (Ren)