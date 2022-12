Procida 2022: nessun evento conclusivo per rispetto del dolore di Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Non ci sarà nessun evento conclusivo per Procida capitale della cultura 2022: la decisione è stata presa nel rispetto del dolore per la vicina isola di Ischia colpita dalla frana e segnata da 12 morti. Il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, insieme all'amministrazione comunale, e il direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, Agostino Riitano, hanno espresso vicinanza alla comunità di Casamicciola e dell'intera isola d'Ischia in questi giorni di profondo dolore. Del resto quello di Procida 2022, si ricorda in una nota, si è sempre posto, sin dalla redazione del dossier di candidatura, come un progetto rappresentativo dell'isola ma soprattutto dell'intero arcipelago del golfo di Napoli, dei Campi Flegrei e della Campania: "è dunque parso evidente che non sia questo il momento dei grandi eventi". Stamattina al Municipio di Procida le bandiere istituzionali sono state segnate col nero: il drappo sarà mantenuto fino a sabato. Il Comune di Procida ha, inoltre, invitato la cittadinanza dell'isola a esprimere cordoglio e condivisione, in questi giorni, aggiungendo un nastro nero vicino alle bandierine "rosa Procida" esposte ai balconi. (Ren)