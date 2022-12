Ue: Martusciello (FI), non cancellare tratta aerea Napoli-Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tratta aerea Napoli-Roma non va soppressa. Lo dichiara, tramite una nota stampa, il capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello. "L'orientamento espresso dall'Ue a favore della soppressione dei voli aerei interni a cortissimo raggio, laddove il servizio sia coperto dall'alta velocità ferroviaria, se applicato in Italia dovrà assolutamente salvaguardare la storica tratta aerea Napoli-Roma", afferma l'europarlamentare di Forza Italia, in relazione al via libera accordato dalla Commissione Ue al governo francese, che è stato autorizzato a cancellare le tratte aeree brevi nel caso i viaggiatori abbiano a disposizione modalità di trasporto alternative a prezzi accessibili, e che siano più sostenibili dal punto di vista ambientale. "Il provvedimento rappresenta un precedente per tutte le nazioni comunitarie", aggiunge Martusciello. "In ogni caso, in Italia va certamente tutelata la libertà di impresa delle compagnie aeree e garantito il diritto dei consumatori a scegliere tra più servizi, treno e aereo, in concorrenza tra loro", ha aggiunto. "Per questo motivo, una tratta aerea storica come la Napoli-Roma, va mantenuta nell'interesse delle aziende, dei passeggeri e del principio di libera concorrenza", ha concluso. (Beb)