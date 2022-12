M5s: Conte, su Rdc vedo un'Italia capovolta con questo governo, si volta spalle a bisognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle azioni rispetto al Reddito di cittadinanza vedo un’Italia capovolta: questo governo non ha letto la Costituzione perché vuole premiare i cittadini privilegiati e i gruppi forti di interesse del Paese, voltando le spalle ai bisognosi. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a margine della visita agli Asili Umberto I di Torino che ospitano ogni giorno centinaia di persone bisognose. "Pensate alle trivellazioni con il favore degli industriali e dei gruppi petroliferi e la norma sugli extraprofitti castrata: si prevedono solo entrate per 2 miliardi e mezzo a fronte dei 10 miliardi iniziali. Qui c’è la volontà di smantellare il Reddito di cittadinanza e quindi di andare contro alle persone più bisognose. Si introduce un precariato selvaggio nel settore turistico, alberghiero, domestico e così via. Non ci si preoccupa affatto delle persone che hanno paghe da fame e il salario minimo neanche a pagarne. E’ un mondo sottosopra - ha continuato Conte -. (segue) (Rpi)