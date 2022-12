Design: Lieto (vicesindaco Napoli) appuntamenti come Arkeda rivoluzionano il settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza di un appuntamento come Arkeda a Napoli - ha sottolineato Laura Lieto, vicesindaco del comune di Napoli - è rilevante, non soltanto dal punto di vista dell'industria delle costruzioni ma anche dal punto di vista dell'innovazione. Siamo in tempi di Next generation Eu, transizione ecologica. È importante avere uno spazio espositivo dove c'è il meglio dell'innovazione sui materiali, della compatibilità delle prestazioni dal punto di vista energetico, dal punto di vista della sostenibilità. Questa è una cosa che rivoluziona l'industria del settore e credo che l'apporto del design, in particolare del design italiano, sia determinante ai fini di una migliore qualità sia dal punto di vista della produzione degli spazi interni, che degli spazi esterni. È quindi importante che la Mostra d'Oltremare di Napoli continui ad avere uno spazio, con Arkeda alla nona edizione, dove operatori, professionisti, studiosi, e mi auguro anche gli studenti, sempre più numerosi possano partecipare a questo evento e possano far circolare informazioni, modi di fare e pratiche innovative che sono assolutamente fondamentali nell'industria delle costruzioni, dell'interior design e dell'allestimento degli spazi della vita quotidiana". (segue) (Ren)