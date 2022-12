Rifiuti: dal Mase 5 milioni per acquisto eco compattatori, altri 199 Comuni ammessi al programma Mangiaplastica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in particolare, il programma finanzia l'acquisto di macchinari eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in plastica Pet. É prevista la concessione, ogni 100 mila abitanti, di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 15 mila euro per ogni eco-compattatore di capacità media e di 30 mila euro per l'acquisto di ogni eco-compattatore di capacità alta. Con il nuovo provvedimento vengono ammessi all'agevolazione ulteriori 199 Comuni, cui è stato destinato lo stanziamento previsto pari a 5 milioni di euro, che si aggiungono ai 712 Comuni già finanziati nell'ambito del primo sportello relativo all'annualità 2021. I Comuni che non sono stati ammessi al finanziamento avranno comunque la possibilità di ripresentare l'istanza, in considerazione della previsione, per il Programma sperimentale "Mangiaplastica", dell'apertura di ulteriori sportelli annuali fino all'anno 2024. Il prossimo appuntamento per i Comuni è fissato a partire dal 31 gennaio sino al 31 marzo 2023. (Rin)