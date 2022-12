Cultura: arte, al Museo del Tesoro di San Gennaro la mostra di Tommaso Ottieri dedicata al Santo Patrono (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel solco di questo dialogo tra la storia passata e quella contemporanea, l’esposizione, in un percorso disseminato nelle sale del museo del Tesoro di San Gennaro, presenta nove opere (olio su tavola) di piccole, medie e grandi dimensioni. Nelle prime sale del museo, le opere dedicate ai Santi della devozione partenopea (San Gennaro, Santa Lucia e San Sebastiano) trovano collocazione su strutture leggere che lasciano ai visitatori lo stupore dei magnifici spazi della sacrestia, mostrando figure in parte già note dall’iconografia tradizionale, ma che si rivelano al pubblico più nuove e più vive attraverso i codici dell’arte contemporanea. Il percorso della mostra prosegue con le scene di interni di chiese partenopee: alle opere in omaggio al Duomo di Napoli e alla Cappella di San Gennaro, si aggiungono le rappresentazioni delle chiese di Santa Patrizia, SS. Cosma e Damiano, San Giuseppe dei Ruffi ed il Gesù nuovo. (segue) (Ren)