Design: Lieto (vicesindaco Napoli) appuntamenti come Arkeda rivoluzionano il settore

- "Abbiamo creato quello che mancava in una metropoli come Napoli. Abbiamo indovinato per la sesta volta, perché tante sono le fiere che organizziamo alla Mostra d'Oltremare, con la soddisfazione totale e piena. Credo di aver dato a Napoli, sempre un po' bistrattata, un'altra opportunità per emergere, finalmente, sulla cronaca buona". Così Angioletto de Negri, patron di Progecta, commentando la nona edizione di Arkeda, il salone dell'architettura, edilizia, design e arredo che si è chiusa alla Mostra d'Oltremare si Napoli. Sono stati oltre 10mila i visitatori professionali che hanno affollato i tre padiglioni di Arkeda per fare visita ai 136 espositori presenti. L'edizione 2022 ha fatto registrare un incremento di imprese di costruzione, distributori, grossisti. Spazio alla formazione con quattro laboratori e 18 convegni e corsi di aggiornamento con crediti formativi nonché sei mostre di eccellenza, sei sale tematiche e un teatro delle idee. "Arkeda è un luogo di sperimentazione. Tentiamo sempre nuovi linguaggi - ha spiegato il direttore scientifico della manifestazione, Roberto Cappelli - per coinvolgere la classe professionale degli architetti, il laboratorio è uno di questi. L'azienda si presenta in una arena dove non spiega le caratteristiche commerciali del prodotto ma le caratteristiche tecniche, la filosofia, il modo di usare correttamente la propria ricerca. L'architetto legge l'azienda in modo diverso, nuova". (segue) (Ren)