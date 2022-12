Sanità: Schillaci, standard territoriali vero problema del Ssn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro si è poi impegnato a “farsi carico delle preoccupazioni delle Regioni per le risorse da reperire” a copertura dei costi dell’assistenza sanitaria specificando che al Sud e alle isole è stata assegnata “una riserva di risorse aumentata del 45 per cento in ragione del maggior fabbisogno a fronte di un minor numero di strutture”. Schillaci ha garantito il reperimento delle risorse soprattutto per quanto riguarda “il personale sanitario, questione particolarmente delicata”. Il ministro della Salute ha infine voluto dare “particolare enfasi” ai sette miliardi destinati dal Pnrr per la riforma con cui, entro la fine del 2026, verrà trasformata “l’assistenza sanitaria territoriale, punto di riferimento per la risposta ai bisogni socio sanitari della popolazione”. (Rin)