Mozzarella dop: Loffreda (Coldiretti), attenti a parlare di un mercato calo

- “Se raccontiamo che la locomotiva agroalimentare della Campania sta frenando, rischiamo di condizionare il rinnovo dei rapporti contrattuali per l’acquisto del latte di bufala”, ha commentato così Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania, le dichiarazioni di Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che ha lanciato l’allarme di un trend negativo a settembre e ottobre, con previsioni fosche sia per l’export che per il mercato 2023. “Se guardiamo ai dati, che sono pubblici – ha spiegato il direttore Loffreda – possiamo constatare che il 2022 si chiuderà come un anno di ulteriore crescita per il comparto bufalino. Il trend di crescita della mozzarella di bufala campana dop ha il segno positivo da almeno otto anni, senza interruzione. Nel 2013 sono stati prodotti 35 milioni di chili di mozzarella dop. Nel 2021 sono 56 milioni. In otto anni quindi la produzione ha avuto un incremento del 60%. A questi va aggiunta la produzione non dop, ma la tendenza è la medesima. Non capisco che senso ha dare un messaggio negativo sulle vendite a fine anno e una previsione negativa sul 2023. Siamo ormai ai rinnovi contrattuali tra allevatori e caseifici. Far passare l’idea che si prevede un crollo nel nuovo anno, potrebbe influenzare al ribasso il prezzo del latte alla stalla. Non mi pare che ci troviamo in queste condizioni.” (segue) (Ren)