Governo: Gubitosa (M5s), condanniamo minacce a Meloni ma respingiamo accuse maggioranza

- "Condanniamo con fermezza le minacce rivolte al presidente Meloni e a sua figlia. Con altrettanta fermezza, respingiamo le accuse che esponenti della maggioranza stanno muovendo nei confronti di Giuseppe Conte e del M5s. Fin dal principio abbiamo esplicitato l'intento dell'azione politica che stiamo portando avanti in queste settimane, che è l'esatto opposto di ciò che leggiamo in queste ore. Le storie che abbiamo ascoltato venerdì scorso a Napoli, e che oggi ascolteremo a Torino e Milano, sono quelle di persone che vogliono solo vivere in modo dignitoso, non di violenti o quant'altro. La situazione che sta attraversando il nostro Paese necessita di una prova di responsabilità da parte di tutti, atteggiamento che il M5s ha sempre dimostrato di tenere". Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa. (Com)