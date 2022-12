Rifiuti: dal Mase 5 milioni per acquisto eco compattatori, altri 199 Comuni ammessi al programma Mangiaplastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'impegno del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica nel sostegno agli enti locali per il miglioramento della qualità della raccolta differenziata e la valorizzazione della plastica nelle filiere del riciclo. È stata pubblicata oggi sul sito del dicastero la graduatoria delle istanze ammesse al Programma sperimentale "Mangiaplastica", che prevede 5 milioni di euro a favore di 199 Comuni italiani. "Considerato il successo della misura, ne abbiamo riproposto il finanziamento nella legge di bilancio. Con questo nuovo intervento", ha dichiarato il ministro, "si intensifica l'infrastrutturazione dei Comuni, anche molto piccoli, per la raccolta differenziata e l'implementazione del ciclo della plastica. In questo settore, in cui l'Italia primeggia in ambito europeo, è massimo l'impegno del governo. Riteniamo che la riconversione del nostro sistema produttivo da economia lineare a economia circolare abbia nella diffusione capillare della raccolta differenziata di materiali come la plastica uno dei suoi punti di forza strategici". (segue) (Rin)