M5s: Conte, su Rdc vedo un'Italia capovolta con questo governo, si volta spalle a bisognosi (2)

20 luglio 2021

- I percettori del reddito che ho incontrato si meravigliano che la politica volga la testa dall’altra parte e che non capisca che un sistema di protezione sociale non è assistenzialismo. Sono loro i primi a rivendicare dignità sociale e i primi che chiedono lavoro. Ma ditemi in questa manovra una misura per nuovi investimenti, per il rilancio dell’economia, per nuova occupazione. Questa è una manovra che ci porta in recessione. Anzi, i posti di lavoro creati questo governo li distruggendo toccando il Superbonus, che ha portato a 900 mila posti di lavoro. Qual’è la logica di tutto questo. Potrebbe essere migliorato il reddito, abbiamo proposto noi stessi delle politiche attive sul lavoro, ma ci vuole tempo. Bisogna mettere in collegamento i centri per l’impiego e le agenzie private", ha concluso Conte. (Rpi)