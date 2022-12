Sanità: Schillaci, 11.000 decessi all'anno per antibiotico-resistenza, Italia tra Paesi più colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia si stima che "la resistenza agli antibiotici causerà quasi 11.000 decessi ogni anno, nel periodo 2015-2050, quota che rappresenta un terzo dei decessi in tutta Europa”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante l’audizione alla commissione Affari sociali della Camera. “La resistenza agli antimicrobici - di cui quella agli antibiotici rappresenta certamente il fattore più rilevante - è un fenomeno che nel tempo ha assunto il carattere di una delle principali emergenze sanitarie globali”. Il ministro ha poi sottolineato come “nel ddl Bilancio siano stati stanziati 40 milioni da investire sul Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza.” In assenza di azioni efficaci - ha concluso Schillaci - la resistenza agli antibiotici di seconda linea, che è l’opzione di riserva nel trattamento delle infezioni difficili, "quasi raddoppierà tra i Paesi del G7 entro il 2030 rispetto al 2005, e Francia e Italia saranno i Paesi più colpiti”. (Rin)