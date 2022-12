Sanità: Schillaci, carenza medici è emergenza, impegno per rivalutazione trattamento economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La carenza di medici e operatori sanitari è una vera e propria emergenza del nostro sistema, il mio impegno sarà per la rivalutazione del trattamento economico del Ssn”. Questo l’impegno preso dal ministro della Salute Orazio Schillaci durante l’audizione alla commissione Affari sociali della Camera. "In questo senso - ha precisato Schillaci - va la norma del ddl Bilancio che a fronte del particolare impegno del personale di pronto soccorso prevede un incremento dell’indennità, con un impegno di spesa di 200 milioni di euro, di cui 60 milioni per la dirigenza sanitaria e 140 milioni per il resto del personale”. (Rin)