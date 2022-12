Sanità: Schillaci, standard territoriali vero problema del Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il vero problema del Sistema sanitario nazionale sono gli standard della sanità territoriale, un problema reso evidente dalla pandemia”. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento alla commissione Affari sociali della Camera. Il ministro ha aggiunto che intende dare attuazione al dl 77 del maggio 2022 sui modelli e sugli standard dell’assistenza sanitaria territoriale. “È necessario intervenire per garantire alle regioni le risorse per l’attuazione della riforma soprattutto per gli anni successivi al periodo di programmazione del Pnrr - ha spiegato Schillaci - poiché la non congruità delle risorse ha reso le Regioni diffidenti nei confronti del nuovo regolamento sugli standard dell’assistenza territoriale”. (Rin)