Rifiuti: Bianco (Anci), Italia seconda in Europa per riciclo

- L’attenzione dei Comuni italiani alla materia dei rifiuti del riuso e del riciclo è e resta alta. Lo ha assicurato oggi il presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, intervenuto a Roma alla presentazione del Rapporto Asvis sui Territori 2022.” L’Italia è al primo posto in Europa, seconda solo al Lussemburgo per riciclo, sopra anche a Paesi come la Germania e la Francia. Ma ci sono due Italie”, ha sottolineato Bianco. “Nel Nord la media è nettamente superiore all’obiettivo fissato del 66 per cento del riciclo”, ha aggiunto, mentre nel Centro-Sud si fatica ancora a migliorare le percentuali, anche “se non in tutto il Sud: in Sardegna ad esempio hanno ottimi numeri. Stiamo investendo – ha aggiunto Bianco – per aiutare i Comuni del Sud e fornire, Regione per Regione, un’assistenza tecnica. La partita è delicata e difficile, ma da parte dei Comuni c’è una straordinaria sensibilità”. (Frt)